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Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

Kabil'in Kale-i Nazır yerleşim biriminde düzenlenen saldırı ile, seçmen kayıt merkezinin hedef alındığı tahmin ediliyor.

AA | 22.04.2018 - 10:16..
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı


Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini kaydetti.

Görgü tanıkları saldırıda ölenlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu öne sürdü.

Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

Dört gün önce Taliban terör örgütü ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

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