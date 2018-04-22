Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini kaydetti.
Görgü tanıkları saldırıda ölenlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu öne sürdü.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dört gün önce Taliban terör örgütü ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.