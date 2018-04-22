Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

1 Ucuz ev almak için 5 basit öneri Ucuz ev sahibi olmak isteyenler için rehber olabilecek bir yazı...

2 Bu bahar burcunuzu neler bekliyor Bu bahar astrolojide de yeni bir döngü başlıyor. İşte aşktan, ilişkilere; evinizden, kariyere; görünümünüzden, tarzınıza burcunuzun bahar yorumları.

3 Ordu’da itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yangına takviye için giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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6 Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.