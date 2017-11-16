Kabil'de intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinin öldüğü açıklandı.

DÜĞÜN SALONU ÖNÜNDE PATLAMA

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde patlattığını belirtti.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 polis ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıklayan Daniş, 9 kişinin yaralandığını ifade etti.

CEMİYET-İ İSLAMİ HEDEF ALINDI

Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Görgü tanıkları da saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından farkedilmesi üzerine kendisini havaya uçurduğunu söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.