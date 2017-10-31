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Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü

Afganistan'da diplomatik bir bölgede terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda en az 3 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

31.10.2017 - 16:21
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesindeki patlamada 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandı bildirildi.

Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü

KRİTİK BÖLGEYE SALDIRI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın, başkentin Vazir Akbar Han bölgesinin 14. sokağında gerçekleştiğini belirtti.

Kavusi, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşadığı bölgede birçok ülkenin büyükelçilikleri bulunuyor.

Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü

SALDIRIYI ÜSTLENEN YOK

Bölgeye giden yollar kapatılırken, gazetecilerin olay yerine yaklaşmasına izin verilmiyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, eylemi Taliban teröristlerinin yapmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaşılıyor.

Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü

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