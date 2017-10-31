Kabil'in diplomatik bölgesinde patlama: 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesindeki patlamada 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandı bildirildi.
KRİTİK BÖLGEYE SALDIRI
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın, başkentin Vazir Akbar Han bölgesinin 14. sokağında gerçekleştiğini belirtti.
Kavusi, patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Patlamanın yaşadığı bölgede birçok ülkenin büyükelçilikleri bulunuyor.
SALDIRIYI ÜSTLENEN YOK
Bölgeye giden yollar kapatılırken, gazetecilerin olay yerine yaklaşmasına izin verilmiyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, eylemi Taliban teröristlerinin yapmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaşılıyor.