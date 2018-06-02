Kabin memuru çift havadaki zorlukları birlikte aşıyor

Uçaklarda yolcuların rahat bir seyahat geçirmesi için çaba sarf eden Türk Hava Yolları kabin memurları arasında yer alan Gülnihal Pire, mesleğin bazı zorluklarını kendisi gibi kabin memuru olan eşiyle aşıyor.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYORLAR

Kurallar gereği aynı uçakta görev alamayan, buna rağmen haftalık izinlerini aynı gün kullanabilen Pire çifti, deneyimlerini birbirine aktarıyor.

ÖRNEK ÇİFT

Kabin memuru çift, göreve çıkmadan önce evde kahvaltı hazırlamadan valiz düzenlemeye, üniforma ve gömleklerin ütülenmesinden kıyafetlerin mesleki uygunluğunun kontrol edilmesine kadar birçok konuda birbirlerine yardımda bulunarak, zorlu meslekte örnek oluyor.

YORGUNLUĞU VE ZORLUĞU BİRLİKTE AŞIYORLAR

Eşiyle aynı mesleği yapmaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren Pire, "Aslında bu bizim için kolaylık oluyor. Birbirimizin işte ne kadar zorlandığını veya yorulduğunu uçuşlardan geldiğinde hemen anlayabiliyoruz. Yeri geldiğinde annemiz bile uçuştan geldiğimizde 'Hiç mi uyumadın?' diyebiliyor fakat eşiniz şirket içerisinde olduğu için durumunuzu biliyor.'' diye konuştu.





7 AYLIK BEBEĞE HAYATİ MÜDAHALE

THY'nin 16 Nisan'da Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta, annesinin emzirdiği sırada nefes almakta zorlanan 7 aylık bebeğe müdahale edip hayatını kurtarmıştı.

''O ANLARI ASLA UNUTAMAM''

Pire; "O gün, benim için çok güzel bir gündü. Çünkü annesinin 'Bebeğim nefes alamıyor. Uçakta doktor var mı?' diyerek bebeğini bana doğru uzatması ve benim onu alıp hemen ilk yardım müdahalesinde bulunmam, ardından bu müdahalenin başarılı bir şekilde sonuçlanması çok özeldi. Kendim de duygusal olarak çok etkilendim ve heyecanlandım. Ekip arkadaşlarım da bana çok destek oldu." açıklamasında bulundu.