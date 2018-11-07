İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Kalın şunları söyledi:

"YPG'YE VERİLEN DESTEK PKK'YA VERİLMİŞTİR"

"Ele alınan konu ABD'de dün tamamlanan kongre seçimleriydi, Fırat'ın doğusu konusu ele alındı, İdlib mutabakatı konusu kabine toplantısında ele alındı. Bir diğer konu İran'a yönelik yaptırımlardı. (Terörle mücadele) Terör tehditine karşı Türkiye tam bir kararlılıkla mücadeleye devam edecektir. Fırat'ın doğusuna top atışları yapıldı. Sınırda aldığımız güvenlik tedbirleri kendi sınırlarımız korumak için aldığımız tedbirlerdir. Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında devam edecektir. YPG'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş destektir. Uluslararası arenada önemli mesafeler aldık. Türkiye'nin terörle mücadelesi DAEŞ'le mücadeleyi sekteye uğratmaz.

"ABD'NİN ADIMI OLUMLU AMA GEÇ KALINMIŞ BİR ADIM"

Türkiye'ye dönük terör tehdidine izin vermeyeceğiz. (ABD'den üç teröristin başına ödül) Olumlu ama geç kalınmış bir adım. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. YPG'yi terör örgütü olarak tanımamaları bir problem. YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu herkes biliyor. Gündemi başka taraflara çekmek netice vermez. YPG/PYD'nin PKK'dan ayrı tutulmaya çalışılması beyhude bir çabadır, bizim için hükmü yok. YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir."

Kabine toplantısı sonrası Kalın'dan açıklama VİDEO