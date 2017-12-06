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Kabinede revizyon iddiası Başbakan'a soruldu

Kabinede revizyonun daha yeni yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Böyle bir planlama yok" diye konuştu.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:50..
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Son günlerde kabinede revizyon olacağı iddiaları ortaya atılıyordu.

Ankara kulislerini meşgul eden bu iddialara ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan çok net bir açıklama geldi.

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, henüz 4 aylık olan kabinede revizyon olacağı iddialarını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

"BAŞBAKAN ÇOK NET BİR CEVAP VERDİ"

Işık, Başbakan ile arasında geçen konuşmayı köşesine taşıdı:

"Önceki gün Bizzat Başbakan Binali Yıldırım’a sordum bu soruyu: 'Bakanlar Kurulu’nda bir revizyon olacak mı?'

Başbakan çok net bir cevap verdi: 'Hayır. Böyle bir planlama yok. Daha yeni yapıldı zaten...' "

Kabinede revizyon iddiası Başbakan'a soruldu

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