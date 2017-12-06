Kabinede revizyon iddiası Başbakan'a soruldu

Son günlerde kabinede revizyon olacağı iddiaları ortaya atılıyordu.

Ankara kulislerini meşgul eden bu iddialara ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan çok net bir açıklama geldi.

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, henüz 4 aylık olan kabinede revizyon olacağı iddialarını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

"BAŞBAKAN ÇOK NET BİR CEVAP VERDİ"

Işık, Başbakan ile arasında geçen konuşmayı köşesine taşıdı:

"Önceki gün Bizzat Başbakan Binali Yıldırım’a sordum bu soruyu: 'Bakanlar Kurulu’nda bir revizyon olacak mı?'

Başbakan çok net bir cevap verdi: 'Hayır. Böyle bir planlama yok. Daha yeni yapıldı zaten...' "