Kablo çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti

1 Su ürünlerinde destekleme ödemeleri yarın başlıyor Bakan Fakıbaba, su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere yarın akşamdan itibaren yaklaşık 52 milyon liralık destekleme ödemelerine başlayacaklarını bildirdi.

2 Yazarların ve şairlerin asıl meslekleri Kitap Ayracı, yazarların ve şairlerin yazmaya başlamadan önce hangi meslekleri yaptığını sizler için derledi.

3 Einstein'ın kemanı açık arttırmayla satıldı Dünyanın gelmiş geçmiş en dahi insanı kabul edilen Albert Einstein'a ait bir keman geçtiğimiz günlerde açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

4 Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak Renault SUV modeli olan Captur'un S Edition versiyonunun üzerindeki örtüleri kaldırdı.

5 Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e 600 metre kaldı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO birliklerinin Afrin’le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı bildirildi.

6 340 gün uzayda kalan astronotun DNA telomeri uzadı Scott ve Mark Kelly adında iki astronottan biri görev için gittiği uzaydan döndüğünde tamamen farklı bir DNA'ya sahipti...