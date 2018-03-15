Kablo çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çaycuma ilçesinde saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayvazlar köyünde, Adem Bayraktar isimli kişi iddiaya göre kablo çalmak için yüksek gerilim hattına çıktı.
Kabloları kesmek isteyen Bayraktar akıma kapılınca cesedi direkte asılı kaldı.
UZUN SÜREDE İNDİRİLEBİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Elektrik firması ekipleri, akımı kesip, Bayraktar'ın cesedini uzun uğraşlarla indirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Bayraktar'ın cesedi, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
13 SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kablo hırsızlığı ve çeşitli suçlardan aranan Bayraktar'ın 7 hırsızlık, 4 dolandırıcılık, 3 de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 13 suç kaydı bulunduğu ifade edildi.
Bayraktar'ın suç ortağını olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.