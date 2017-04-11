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Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

Mersin'de bir aracın altında kalarak kabuğu kırılan yeşil deniz kaplumbağası tedavi edildi.

11.04.2017 - 16:55
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Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda bir aracın altında kalıp yaralanan yeşil deniz kaplumbağasını gören vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi ekiplerine bildirdi.

Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

Hayvan ambulansıyla Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kaplumbağa, veteriner hekimler tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saatlik operasyonla hayvanın kırılan kabuğuna müdahalede bulunan veterinerler, kaplumbağanın yaralarını da tedavi etti.

Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

"Tospik" adı verilen kaplumbağanın, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

Kabuğu kırılan deniz kaplumbağası tedavi edildi

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