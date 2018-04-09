'Kabus köy'ün erkekleri, 'mavi' kimliklerini istiyor

Diyarbakır ile Şanlıurfa arasındaki köyün sakinleri yaşadıkları cinsel gelişim bozukluğu nedeniyle köylerini 'kabus köy' olarak değerlendiriyor.

Maddi imkanı olanlar, ameliyatla erkek olup, bunu kurul raporuyla resmileştirirken, 'pembe' kimlikle yaşamak zorunda kalan erkekler ise büyük sıkıntılarla karşılaşıyor.

Aileler ve köyün önde gelenleri, bu durumun 60 yıldır devam ettiğini belirtiyor. Bu sorunu yaşayan ve artık 80 yaşında olanların dahi olduğunu ileri süren aileler, çocuklarının evlenemediğini, nüfusa 'kadın' olarak kaydedildikleri için askere bile gidemediklerini söyledi.

AYNI AİLEDE 4-5 KİŞİ

En büyük sorunlarının polis ve jandarma arama noktaları olduğunu belirten aileler, bu rahatsızlığın aynı aileden 4- 5 kişide çıkabildiğini söyledi. Ailelerin, cinsel gelişim bozukluğunu ergenliğe kadar fark etmedikleri, kas gelişimiyle çocuklarının yüzlerinde sakal çıkması üzerine doktora başvurdukları belirtildi.

"KADIN KİMLİĞİ OLMASI SEBEBİYLE SIKINTI YAŞADI"

Köyde yaşayan 11 çocuk babası S.K., doğduğunda kız ismi verdikleri çocuklarının 10 yıl sonra doktora götürünce, erkek olduğunu öğrendiklerini söyledi. Oğlunu ameliyat için İstanbul'a götürdüğünü anlatan S.K., "Aradan 5- 6 ay geçti, tekrar ameliyat oldu. İmkanımız yok. Okulu bıraktı. 3 ameliyat geçirdi. İsmi halen kimlikte kız ismi olarak geçiyor. Biz ismini A., koyduk. Mahkeme olacak. Ne zaman kimliği değiştirecek, bilmiyorum. 18 yaşına gelince kendisi mahkemeye verecek.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Mahkeme, ne sonuç verirse onu bekleyeceğiz. İstanbul'da çalışırken, polis kontrolünde kimliğini gösterince, kendisinin erkek olduğu; ancak kimliğinin kadın olması sebebiyle sıkıntı yaşadı. O da önce kız kimliği verdiklerinden dolayı şimdi ameliyat olduğunu ve aslında erkek olduğunu söylemiş. O sıkıntıyı çekiyoruz. Aynı hastalıktan yaklaşık bu köyde 13-14 kişi var. Kimi ameliyat oluyor kimi olamıyor." diye konuştu.

OKULU BIRAKTI

Anne Z.K. ise 3 kez ameliyat olan çocuğu için çok çile çektiğini dile getirerek, "Ameliyat sonrasında iş bulamadı. Gücümüz de yok. 'Anne ben ağır işleri yapamıyorum' dedi. Okulu bıraktı, arkadaşları da onunla dalga geçiyordu. Hastadır ve yardım bekliyoruz çocuğum için." dedi.

"MASRAF ÇOK, İMKAN YOK"

Pembe kimlik taşıyan ve kimlikteki ismi R.İ. olan M.A.İ. ise erkek olmak için ameliyat geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hastanelere başvurdum; ama gidiyorum, hastane, masraflarımı devlet karşılamıyor. Ücretli gidip, geliyorum, imkanım yok. Ailemin maddi durumu kötü. Ben 7- 8 yaşlarında fark ettim böyle bir hastalığımın olduğunu. Doktorlar, tam olarak bir şey demiyor. Araştırıyorlar, ameliyat oldum. Amcam, kardeşim, kuzenim ve ben toplam 4 kişiyiz aynı aileden.





"EVLENMEK İSTESEM KIZ VERİRLER Mİ"

Çocukken dalga geçiyorlardı. İnanmıyorlardı böyle bir hastalık olduğuna. İnsan bazen üzülüyor. Ameliyat oldum. Evlenmek istersem kız verirler mi, vermezler mi; onu bilmiyorum. Tanıdığım birkaç kişi bu hastalık sonrası geçirdikleri ameliyatların ardından evlendi; ama burada maalesef evlenen daha yok.

"POLİS 'DALGA MI GEÇİYORSUN' DİYOR"

Mahkemeye başvurdum. Doktorlar dosyamı verecek, ameliyat olduğuma dair. O dosyayı mahkemeye götüreceğim ve avukat tutacağım; ama bunun da masrafı var. Tek istediğim, doğru dürüst bir kimliğim olsun. İnanmıyorlar bana. Kimlik gösterdiğim zaman polis, bana 'Dalga mı geçiyorsun?' diyor. Bir türlü inandıramıyorum. Görünüşte erkek görünüyorum; ama nüfusta kadın kaydetmişler." diye konuştu.

"CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUĞU OLARAK ADLANDIRILIYOR"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrin Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Özbek, köydeki bu kişilerde görülen durumun, 'cinsel gelişim bozukluğu' denilen hastalık olduğunu, genetik ya da hormonal nedenlerle meydana geldiğini, cinsiyete bağlı dış görünüşün gelişmemesiyle ilgili bir sorun olduğunu söyledi.

CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUĞU

Doç. Dr. Özbek, şöyle konuştu: "Çok çeşitli hastalıklar yapıyor. Bahsettiğimiz olgulardaki hastalıkta, normalde genetik olarak erkek olan bir çocukta cinsel durumu oluşturan hormondaki yetersizlik sonucu çocuklar doğduğunda yetersiz erkek görünümüyle doğar. Genellikle de yanlışlıkla kız olarak tanımlanır. Yanlışlıkla da kız cinsel kimlik çıkarılır. Onun için de büyük sıkıntı yaşarlar. Aslında genetik olarak erkektirler. İç tarafları erkektir, yumurtalıkları vardır. Belli bir yaşa geldikten sonra da zaten kendini erkek gibi hissederler. Bunların testosteronun da eksiklik yok. Sadece testosterondan sonraki basamakta sıkıntı olduğu için dış görünüm tam erkek görünümüne ulaşıyor. '5-alfa redüktaz' eksikliği olarak tanımlanıyor.

SEBEBİ AKRABA EVLİLİĞİ

Yani cinsel gelişim bozukluğu olarak adlandırılıyor. Genetik hastalık olduğu için akraba evliliği bunlar için bozuk geni taşıyan kişilerin birlikte evlenmesi sıklığı artırıyor. Aslında çok da sık görülen hastalık grubu değildir. Akraba evliliği bizim bölgemizde yüksek, yüzde 42- 43 civarında akraba evliliği var. Batı'da yüzde 17 ile 20 arasında akraba evliliği sıklığı var. O nedenle bu hastalıklar bizim toplumumuzda genelde Batı'ya oranla 2 katıdır.

"KİMLİK ÇIKARILMADAN ÖNCE CİNSEL DURUM NETLEŞTİRİLMELİ"

Bir çocuğa kimlik çıkarmadan önce gerçekten o çocuğun cinsel durumunu netleşmesi lazım. Belirsizlik olan durumda tam bir kız ya da erkek gibi tanımlanmayacak durumda mutlaka çocuğun genetik ve endokrin durumu göz önüne alınarak, kimliğin ondan sonra çıkarılması gerekiyor. Baştan yanlış kimlik, onun ömür boyunca sıkıntı yaşamasına neden oluyor. İlk muayene eden kadın doğum ve çocuk uzmanı arkadaşlar herhangi belirsizlik durumunda mutlaka önce değerlendirme yapmalıdır daha sonra ise kimlik çıkarılması konusunda aileyi uyarması lazım."