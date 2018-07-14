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Kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz: Yağmuru Seven Çocuk

Fransız yazar Amélie Nothomb, Yağmuru Seven Çocuk'ta hayatının Japonya'da geçen ilk üç yılını anlatıyor.

Özel İçerik | 14.07.2018 - 17:01..
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Kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz: Yağmuru Seven Çocuk

yağmuru seven çocuk

Benmerkezci anlatılan bir hikaye, sıkıcı olabilirdi. Ancak bu tam anlamıyla obur bir otobiyografi. Harfler yazarın kaleminden tel tel dökülüveriyor…

Kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz: Yağmuru Seven Çocuk

(Amélie Nothomb)

YAĞMURU SEVEN ÇOCUK

Bir çocuk, üç yaşına kadar yaşadıklarını nasıl hatırlar diye düşünüyorsunuz, değil mi? Ama kitabın kahramanı Amélie için her şey mümkün. Çünkü O, üç yaşında Fransızca ve Japonca konuşabilir, kendini Tanrı zannedebilir, uykusuz gecelerde çatıya tırmanabilir…

Dahası bulutları yeryüzünden daha çekici bulabilir ve en sevdiği şey sağanak yağmur olabilir…

İşte bu kitap, tam manasıyla üç yaşında her şeye yetebilen Amélie ile ilgili…

Kaç yaşınızı hatırlıyorsunuz: Yağmuru Seven Çocuk

Yağmuru Seven Çocuk

Amelie Nothomb

Doğan Kitap

S.: 104

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Damla Karakuş

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