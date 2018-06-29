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Kaçak avcılar Hindistan'da leopar nesline zarar veriyor

2018'in geride kalan 6 aylık döneminde, Hindistan'da 90 leopar öldürüldü.

AA | 29.06.2018 - 07:36..
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Hindistan'da kürklerinden dolayı kaçak avcıların hedefinde olan leopar nesli büyük yara almaya devam ediyor. Geçtiğimi 6 ay içerisinde 100'e yakın leoparın öldürüldüğü açıklandı.

Kaçak avcılar Hindistan'da leopar nesline zarar veriyor

10 YILDA BİN 593 LEOPAR

Yerel medyada yer alan haberde, Hindistan Doğal Hayatı Koruma Topluluğu (WPSI), 2018'in başından bu yana her ay ortalama 15 olmak üzere 90 leoparın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Doğal Hayat Ceza Kontrol Birimi (WCCB) ise kaçak avcıların takip edilmesi için daha gelişmiş istihbarat yaklaşımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

WCCB yöneticilerinden M Maranko, Hindistan'da bazı cep telefonu uygulamaları sayesinde kaplan avcılığında önemli oranda düşüş kaydedildiğini, benzer uygulamanın leoparlar için de kullanılabileceğini ifade etti.

Hindistan'da son 10 yılda bin 593 leoparın öldürüldüğü biliniyor.

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