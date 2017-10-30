Kaçak defineciler tarihi camiyi kullanılamaz hale getirdi

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim merkezlerinden Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde, Lozan Antlaşması ile mübadele edilen Rumlardan kalan, 17'nci Yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Antyeri Camii kaçak defineciler tarafından talan edildi.

CAMİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Samsun'un çeşitli bölgelerinde hazine bulmak için birçok yeri kazarak alt üst eden defineciler bu kez de hazine olduğunu düşünerek tarihi caminin önünde kazı yaptı. Burada aradıklarını bulamayan defineciler, hazinenin eskiden kilise olarak kullanılan caminin içerisinde olduğunu düşünerek, camiyi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

"RESTORE İÇİN GELEN İŞÇİLER DEFİNE BULUP GİTTİLER"

Mahallede oturan 57 yaşındaki Mümin Çiçek, sürekli birilerinin gelip kazı yaptığını belirterek, şöyle dedi:

"Kazanları bilmiyoruz ama hasta defineciler bir şeyler bulma ümidiyle buraya geliyor. Sık sık birileri gelip, kazıyor. Rumlardan kalma bir kilise bu; ön tarafları ve çevresini talan ettiler. Caminin önünde önceden duvar vardı. Restore etmek için gelen işçiler kazı sırasında define bulup, her şeylerini burada bırakıp, gittiler. Rastgele bilen ya da bilmeyen gelip kazma vuruyor." dedi.

"GECELERİ GELİYORLAR"

18 yaşındaki Şafak Şahin ise halen geceleri kazı sesleri geldiğini belirterek, "Burası Rumlardan kaldı. Defineciler halen bir şeyler bulma amacıyla geceleri geliyorlar. Kazı sesleri geliyor. Biz gittiğimizde ya da şikayet ettiğimizde ise bir şey bulamıyoruz." diye konuştu.













