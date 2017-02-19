Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Edirne Jandarma Komutanlığı Meriç İlçe Jandarma ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheli ailelerinin yurt dışına kaçacakları bilgisini üzerine harekete geçti.

Yunanistan'a sınır olan Meriç İlçesi’nde bağlı Karayusuflu Köyü’nde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Meriç nehri üzerinden yasa yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınanlardan 17 yaşındaki Fuat Şahin'in yapılan incelemesinde ilginç bir bulguya ulaşıldı.

SINIRDA YAKALANDILAR

Fuat Şahin'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi Gülay Yavuz, oğlu 25 yaşındaki Taha Atacan Yavuz, kızı 24 yaşındaki Merve Yavuz ile Almanya’ya kaçtığı belirlenen, FETÖ şüphelisi İlhan ve Nihal Şahin çiftinin oğlu olduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin Yunanistan'a geçme karşılığı kişi başı 5 bin euro'ya anlaştığı organizatör S.K.'yı da kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı.

AMELİYATLI ASKERİN TEPKİSİ

İşlemlerinin ardından 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şüpheliler içeri alındığı sırada ayağından ameliyat olduğu için orada bulunan ve Uzunköprü'de vatani görevini yapan asker Oğuzsan Erbaş, tepki göstererek şöyle bağırdı:



"Vatana ihanet etmeyeceksin, kitabın Kur'an-ı Kerim ise. Bize öğrettiler bize, anladınız mı? Benim ağabeyim gazi. Ben de askerim. Zoruma gidiyor. Bugün bu olanlar zoruma gidiyor. Birileri sıcak yatağında yatıyor, vatana millete ihanet ediyor. Bugün bu bulunduğumuz durumlar çok zor. Gerçekten ağrımıza gidiyor, hepimiz insanız. Eleştirmemiz lazım. Müslüman ülkesi burası. Ben askerim gerçekten zoruma gidiyor."

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Uzunköprü Adliyesi sevk edildi. Mahkeme 4 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı vererek serbest bıraktı. Gözaltında bulunan organizatör S.K.'nın sorgusu ise sürüyor.









