taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Almanya'ya kaçan FETÖ'cü öğretmen İlhan Şahin'in oğlu Fuat Şahin, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.

19.02.2017 - 13:16
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Edirne Jandarma Komutanlığı Meriç İlçe Jandarma ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheli ailelerinin yurt dışına kaçacakları bilgisini üzerine harekete geçti.

Yunanistan'a sınır olan Meriç İlçesi’nde bağlı Karayusuflu Köyü’nde denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Meriç nehri üzerinden yasa yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi yakaladı.Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Gözaltına alınanlardan 17 yaşındaki Fuat Şahin'in yapılan incelemesinde ilginç bir bulguya ulaşıldı.

SINIRDA YAKALANDILAR

Fuat Şahin'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi Gülay Yavuz, oğlu 25 yaşındaki Taha Atacan Yavuz, kızı 24 yaşındaki Merve Yavuz ile Almanya’ya kaçtığı belirlenen, FETÖ şüphelisi İlhan ve Nihal Şahin çiftinin oğlu olduğu tespit edildi.

Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Ekipler, şüphelilerin Yunanistan'a geçme karşılığı kişi başı 5 bin euro'ya anlaştığı organizatör S.K.'yı da kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı.

AMELİYATLI ASKERİN TEPKİSİ

İşlemlerinin ardından 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şüpheliler içeri alındığı sırada ayağından ameliyat olduğu için orada bulunan ve Uzunköprü'de vatani görevini yapan asker Oğuzsan Erbaş, tepki göstererek şöyle bağırdı:

"Vatana ihanet etmeyeceksin, kitabın Kur'an-ı Kerim ise. Bize öğrettiler bize, anladınız mı? Benim ağabeyim gazi. Ben de askerim. Zoruma gidiyor. Bugün bu olanlar zoruma gidiyor. Birileri sıcak yatağında yatıyor, vatana millete ihanet ediyor. Bugün bu bulunduğumuz durumlar çok zor. Gerçekten ağrımıza gidiyor, hepimiz insanız. Eleştirmemiz lazım. Müslüman ülkesi burası. Ben askerim gerçekten zoruma gidiyor."

Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Uzunköprü Adliyesi sevk edildi. Mahkeme 4 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı vererek serbest bıraktı. Gözaltında bulunan organizatör S.K.'nın sorgusu ise sürüyor.

Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki


Kaçak FETÖ'cünün ailesine askerden tepki

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

57
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

159
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

831
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

219
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

119
İran'da sokaklar karıştı

İran'da sokaklar karıştı

175
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM