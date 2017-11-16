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Kaçak geçişlere ceza yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ağır tonajlı araçların yasaklı geçişlerini engellemek için yapılan denetlemede 50 araca ceza kesildi.

16.11.2017 - 07:16
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan 50 araca yaklaşık 10 bin TL para cezası kesti.

Kaçak geçişlere ceza yağdı

KAÇAK GEÇİŞLERE DENETLEME

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun devreye girmesiyle otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsünü kullanması yasaklanmıştı. Bunu engellemek için ise FSM'nin Anadolu-Avrupa geçişine kamera sistemi kuruldu. Ancak sürücüler bu sefer de Avrupa yakasına kaçak geçiş yapmak için gece saatlerinde herhangi bir denetimin olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmaya başladı.

Kaçak geçişlere ceza yağdı

50 ARACA 10 BİN TL CEZA

Kaçak geçişlerin son günlerde artması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece saat 02.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası girişinde geçişi yasaklı araçlara yönelik uygulama yaptı. Köprüyü kullanmak isteyen yasaklı araçları tek tek durduran polis ekipleri, araç sürücülerine ceza yazdı. Sabah 05.00'e kadar süren uygulamalarda 50 araca yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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