taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10965
Euro
7.0186
Altın
1187.93
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.623

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen bir minibüste bulunan 26 kaçak yaralanarak hastaneye kaldırılırken, aracın sürücüsü kayıplara karıştı.

DHA | 09.10.2018 - 12:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yurda kaçak olarak giren ve batı ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Sivrice ilçesi Gözeli yolu, Yedipınar mevkisinde, sabah saat 07.30 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı.

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, kaçak göçmenlerden biri ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda ambulans sevkedildi.

Yaralı 26 kişi, ambulanslarla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

SÜRÜCÜ KAÇTI

Adı öğrenilemeyen sürücünün ise yardım bahanesiyle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı



Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM