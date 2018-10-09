Elazığ'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 26 yaralı

Yurda kaçak olarak giren ve batı ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Sivrice ilçesi Gözeli yolu, Yedipınar mevkisinde, sabah saat 07.30 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, kaçak göçmenlerden biri ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda ambulans sevkedildi.

Yaralı 26 kişi, ambulanslarla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Adı öğrenilemeyen sürücünün ise yardım bahanesiyle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.









