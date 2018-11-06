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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 ölü

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlanırken, 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

DHA | 06.11.2018 - 22:39..
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Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında  yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı.

Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 ölü

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı VİDEO

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 ölü

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