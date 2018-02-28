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Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki iki ayrı olayda, 157 kaçak göçmen yakalandı.

AA | 28.02.2018 - 13:18..
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Erzincan-Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık grupların Erzincan istikametine yürüdüğünü gördü.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

117 KAÇAK GÖÇMEN KAMYONLA GELDİ

Yapılan kimlik kontrolünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Çoğunluğu Afganistan olan kaçak göçmenlerin Aliekber T. yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen jandarma, Erzurum yönüne kaçan aracı kısa sürede yakaladı.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

Kamyonun sürücüsü Aliekber T. ile 117 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İfadesinde aracının muayenesini yaptıracak bile parası olmadığı için para kazanmak amacıyla kaçak göçmenleri taşıdığını savunduğu belirtilen Aliekber T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

KAÇAKLARIN SAHTE EVRAK OYUNU

Kentteki bir başka olayda ise denetim yapmak isteyen jandarma ekipleri Mercan beldesindeki tren istasyonundan Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi.

Yolcuların kimliğini kontrol eden jandarma ekipleri, bir vagondaki yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu fark etti.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

DOĞU EKSPRESİ'NDE 40 KAÇAK

Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan bu grubun evrakını inceledi.

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresinden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

Yolculuk sırasında jandarmanın irtibata geçtiği söz konusu kurumun bu kişilere herhangi bir evrak vermediği saptanınca yapılan detaylı incelemede, yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler yakalandı.

Aynı trenle Üzümlü ilçesine getirilen kaçak göçmenler, Altınbaşak İstasyonu'nda trenden indirilip gözaltına alındı.

Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

Her iki olayda yakalanan 157 kaçak göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla ilçe merkezindeki bir spor salonuna getirildi.

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