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Kaçak işçi çalıştıran lokantaya 26 bin lira para cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen lokantaya 26 bin 544 lira para cezası kesildi.

20.07.2017 - 15:57
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Bahçeköy'de bir lokantada yaptıkları kontrolde Türkiye’ye yasal yollarla giren ancak vize süresi dolan Azerbaycan uyruklu N.H., İran uyruklu V.J. ve Kırgızistan uyruklu A.A.J.'nin izinsiz olarak çalıştırıldığını belirledi.

İşletmeye 'izinsiz olarak yabancı işçi çalıştırmaktan' toplam 26 bin 544 lira para cezası kesildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

3 kaçak ise haklarında 2 bin 643 lira idari para cezası uygulandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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