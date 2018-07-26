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Kaçak kazı sonucu Mozaik ortaya çıktı

Kilis'te Kaçak kazı yapılırken mozaik bulunması üzerine Mozaik uzmanlar tarafından çıkarılarak müzeye teslim edildi.

İHA | 26.07.2018 - 09:34..
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Kilis merkeze bağlı Karaçavuş köyü Köyyeri mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Kilis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mozaikli alanın kurtarılması maksadıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kilis Müzesi Arkeologu Macit Aşir başkanlığında müze uzmanları tarafından kazı başlatıldı.

Kaçak kazı sonucu Mozaik ortaya çıktı

MÜZEDE KORUMA ALTINA ALINDI

Kaçak kazı sonucu tahrip olmuş bir apsis taş parçasına ve zeminde yer alan mozaklı alanda rastlandı. Doğu-Batı yönünde M.S. 6 yüz yıl, doğu roma dönemine ait olduğu düşünüler mozaik yaklaşık 2.30 metrekare mozaik çıkarıldı.

Küçük bir şapele ait olduğu tahmin edilen taban mozaiki Gaziantep Restorasyon ve Bölge Laboratuar Müdürlüğü uzmanlarında kaldırılarak, Kilis Müze Müdürlüğü depolarında muhafaza altına alındı.

Kaçak kazı sonucu Mozaik ortaya çıktı

Kaçak kazı sonucu Mozaik ortaya çıktı

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