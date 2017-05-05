Kaçak Lübnanlı nedeniyle 6 İsrail askerine ceza

İsrail Ordu Sözcülüğünden alınan bilgiye göre, geçen hafta sınırı kaçak geçerek ülkeye giren Lübnanlı nedeniyle, 6 askere ceza verildi.

Sınır güvenliğinden sorumlu üst düzey bir komutan görevden alındı. Olayın gerçekleştiği sırada görev yapan birliğin komutanın siciline de eksi bir puan eklendi. Ayrıca olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen diğer 4 askere de disiplin cezası verilerek, haklarında soruşturma başlatıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise sınır güvenliğiyle ilgili yapılan hata kabul edildi ve gerekli araştırmanın yapılacağı belirtildi.

Lübnanlı şahsın nasıl ülkeye geçtiğini araştıran bir ekibin, sınır bölgesinde incelemelere başladığı ifade edilen açıklamada, gerekli araştırmaların yapılmasının ardından yeni önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Geçen hafta İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 3 kilometre uzakta yer alan Kiryat Shmona şehrindeki otobüs terminalinde, şüphe çeken hareketleri üzerine gözaltına alınan kişinin, sınırdan kaçak geçen bir Lübnan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail tarafından gözaltına alınan kişi, 2 gün sorgulandıktan sonra İsrail-Lübnan arasındaki mavi hatta görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücüne teslim edilmişti. Şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI

İsrail'in, son günlerde Lübnan sınırında güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla iş makineleriyle yaptığı çalışmalar, 20 Nisan'da yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülenmişti.

İsrail'e ait iş makinelerinin sınır boyunca açtığı yeni yollar ve sınırın farklı bölgelerinde yeni hazırlanan toprak yığınları dikkati çekmişti.

İki ülke arasında mayınlı bölge yer alıyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.