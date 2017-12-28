İzmit Körfezi’nde kaçak midye yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyardılar.

CEZA YEMEMEK IÇIN DENIZE KAÇTILAR

Kaçak avcıların sudan çıkmaması üzerine zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman sudan çıkan kaçak avcıların kimliğini isteyince ceza yemekten korkan avcılar yeniden denize kaçtı.

Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcıların bazıları, sahil boyunca denizin içerisinden çıkmayarak cezai işlem için kıyıda bekleyen yetkililerin gitmesini bekledi. Bazıları ise kıyıdaki sazlıkların arasında kaçarak gözden kayboldular.

Kaçak midye avcıları ceza yememek için denize kaçtı VİDEO

“BİZ YAKALAMAK İSTEDİĞİMİZDE DENİZE KAÇIYORLAR”

Kaçak avcılarla sürekli mücadele ettiklerini belirten Kocaeli İl Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, “Burası midye avcılığına yasak bir bölge. Ayrıca burası Milli Parklar koruma alanı, kuş cenneti olarak geçiyor. Biz burada yoğun bir şekilde denetimleri yapıyoruz. Ama biz yaptıkça onlar da devam ediyor. Burada yasak olan midye avcılığı yapıyorlar. Biz yakalamak istediğimizde denize kaçıyorlar, bekliyoruz. Onlar çıkınca tutanakla işlemlerini yapacağız. Kişi başı bin 150 TL cezası var. Her hafta 3-4 defa burada işlem yapıyoruz.” dedi.

KIŞI BAŞI BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan Denizin içerisinde yürüyerek zaman zaman kıyıya çıkan avcılardan bazıları kaçarak gözden kaybolurken, uzun süre sonra yakalanan 2 avcının topladığı midyelere, midyelerin taşındığı iki araca ve dalgıç malzemelerine el koyuldu. Şahıslara bin 150’şer TL ceza kesildiği öğrenildi.



