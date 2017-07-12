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Kaçak otomobil çetesi böyle çökertildi

Ankara'da yürütülen otomobil çeteleri operasyonunda, çifte ruhsat düzenlenerek kullanılan toplam 20 adet lüks otomobil bulundu.

12.07.2017 - 11:59
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Gümrük Ticaret Bakanlığı Türkiye'de artan kaçakçılık olaylarına karşı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

YABANCI PLAKALI LÜKS ARAÇLAR İNCELENDİ

Gümrük Ticaret Bakanlığına bağlı birimleri tarafından yasadışı yollarla yurtdışından Türkiye'ye getirilip hak sahibi olmayan vatandaşlar tarafından kullanıldığı veya ikinci el oto parçası olarak satılmak üzere parçalandığı tespit edilen kaçak otomobillere karşı mücadele ülke genelinde sürdürülüyor. Bu kapsamda, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, yabancı plakalı lüks araçlara karşı yürüttükleri çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyona imza attı.

Kaçak otomobil çetesi böyle çökertildi

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Bakanlığın Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen ihbarlar değerlendirildi. Ayrıca, internet üzerinden yürütülen inceleme sonucunda şüpheli araçlar tespit edildi. Bunun üzerine, müşteri gibi hareket eden ekipler tarafından araç sahipleri ile görüşmeler yapıldı, kaçak olduğundan şüphelenilen araçlar ise Bakanlığın Taşıt Takip Programı üzerinden sorgulandı.

Çalışmalar neticesinde, özellikle Gürcü ve Bulgar plakalı araçların gümrük mevzuatı uyarınca ülkede kalış süreleri dolduğunda, araçlara aynı marka ve modeldeki otomobillere ait Türk plakaları takıldığı ve araçların sahte ruhsat düzenlenerek ülke içerisinde kullanılmaya devam edildiği tespit edildi.

Kaçak otomobil çetesi böyle çökertildi

ARAÇLAR 1 MİLYON 636 NİN TL DEĞERİNDE

Operasyon sonucunda, aldatıcı işlemle yurda getirilip hak sahibi olmayan şahıslarca kullanılan veya satışı yapılan toplam 20 adet lüks araca el konularak otomobil çetesi çökertildi. Çete üyesi 36 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı. El konulan araçların piyasa değerinin ise toplam 1 milyon 636 bin TL olduğu bildirildi.

Kaçak otomobil çetesi böyle çökertildi

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