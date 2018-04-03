Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

Pamukkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Dün harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu.
Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı haldeki hava kompresörüne el konuldu. Kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.