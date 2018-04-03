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Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

Denizli'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında kaçak sigara ürettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA | 03.04.2018 - 08:20..
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Pamukkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi.

Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu.

Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı haldeki hava kompresörüne el konuldu. Kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

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