Kaçak sigara baskınında özel yaptırılmış makine bulundu

1 Filistinli öğrenciler eğitimlerine devam ediyorlar Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde lise öğrencileri, okul yolunda ve ders sırasında hemen her gün İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin tacizlerine maruz kalıyor.

2 Otokar askeri araçlarını tanıtıyor Otokar, Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2018'e katılarak askeri araçlarını görücüye çıkaracak.

3 Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesine inşaat izni Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), dev projenin birinci ünitesine inşaat izni için lisans sağlandığını açıkladı.

4 11 bin çocuk, 11 bin resimle rekorlar kitabına girdi Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 okulda 11 bin öğrencinin yaptığı 11 bin resmin yer aldığı resim sergisi, Dünya Çocuk Rekorları kitabına girdi.

5 Yürekleri ağza getiren parmak arası bıçak şovu Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç kadının korkusuz bir şekilde bıçağı parmaklarının arasına vurduğu görülüyor.

6 Kaddafi'nin yardımına kimse koşmadı Sarkozy'nin hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi gündemden düşmüyor. Dünyalara yardım eden Kaddafi'nin ihtiyaç anında kimse yanında bile olmadı.