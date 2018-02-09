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Kaçak sigara için yatak odasından özel geçit yaptırdı

Kayseri'de bir kişinin, gümrük kaçağı sigaraları saklamak için yatak odasının altına gizli geçitten ulaşılan özel bir depo yaptırdığı ortaya çıktı.

AA | 09.02.2018 - 10:48..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y.'nin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan zanlının Osmanlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Kaçak sigara için yatak odasından özel geçit yaptırdı

YATAĞIN ALTINDA GİZLİ GEÇİT

Evde yapılan aramada, yatak odasındaki bazanın altında özel yaptırılmış gizli bir geçit olduğu belirlendi. Yatağın altında gizlenen kapaktan geçide inen ekipler, başka bir çıkışı olmayan yer altındaki gizli bir depoya ulaştı. Depoda, 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaçak sigara için yatak odasından özel geçit yaptırdı

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