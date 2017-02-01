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Kaçak sigarayla yakalanan şoförün güldüren tepkisi

Erzurum’da tırın ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

01.02.2017 - 10:24
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

"AAA ONLARI KİM KOYDU YA"

Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu tır şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa onları kim koydu ya" sözleriyle tepki verdi. Gözaltına alınan tır şoförü ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak sigarayla yakalanan şoförün güldüren tepkisi

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