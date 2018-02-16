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Kaçak silah operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA | 16.02.2018 - 03:38..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 61 şüpheliden 51'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar M.B, S.B, Y.B, A.O.T, S.S, A.S.N, H.Y, Ö.C.G, H.Ö. ve A.A. ise İnegöl Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak silah operasyonunda 5 kişi tutuklandı

TAKİP 4 AY SÜRDÜ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

4 ay süren takibin ardından Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaçak silah operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kaçak silah operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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