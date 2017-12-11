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Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası

Sinop'ta kaçak sülük toplayan şahıslar suçüstü yakalandı.

İHA | 11.12.2017 - 23:51..
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Sinop’un Aksaz Mahalli Sulak Alanı’nda kaçak sülük toplayan şahıslar bulunduğunu ihbarı üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri, ivedilikle olay yerine intikal ettiler. İl Şube Müdürlüğü personelince, sulak alanda 3 şahsın kaçak sülük topladığı tespit edildi. Kaçak sülük topladığı tespit edilen şahıslara İl Şube Müdürlüğünce 42 bin 475 lira idari yaptırım uygulandı.

İl Şube Müdürlüğünce el konulan sülükler Aksaz Mahalli Sulak Alanı’na geri salındı.

Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası

Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası

Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası

Kaçak sülük toplayanlara 42 bin lira para cezası

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