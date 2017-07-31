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Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı

Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyeliler'i döven 4 askerden 3'ü tutuklandı 1'i serbest bırakıldı.

31.07.2017 - 23:23
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Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Genel Kurmay Başkanlığının internet sitesinde 30 Temmuz'da açıklama yapıldı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABULÜ MÜMKÜN OLMAYACAK DAVRANIŞLAR..."

Açıklamada şöyle denildi: "28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.

Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı VİDEO

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