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Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenledi.

DHA | 06.12.2017 - 08:34..
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Kaçak tavuk kesimhanesi çalıştırıldığı ihbarı alan polis, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

İki katlı bir binanın alt katında canlı ve kesilmiş tavuklara rastlayan polis, yaptığı kontrolde kesimin kaçak olarak gerçekleştirildiğini belirledi.

YAPANLAR SURİYELİ ÇIKTI

Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen iş yerinde, kesilmiş tavuklar ile canlı tavukların bir arada tutulması dikkat çekti. Kesilen tavuklara ait artıkların da kötü görüntü sergilediği işyerine gelen zabıta ekipleri ceza yazarken, 500 kadar canlı ve 200 kiloya yakın kesilmiş tavuk da İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme sonunda belli olacak.

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

SURİYELİ LOKANTACILARA SATIYORLARMIŞ

Suriyeli sığınmacılar tarafından kaçak kesilen tavukların, yeni Suriyeli sığınmacılara ait lokantalara satıldığı, özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı belirtildi. Kesimhanedeki 5 Suriyeliyi gözaltına alındı.

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

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