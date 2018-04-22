Kaçak yapılara yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapılaşma sonunun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskana aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis'ten çıkaracaklarını açıkladı.

DÜZENLEMENİN ÇIKARILMASI ZAMAN ALACAK

TBMM'de torba yasa içerisinde görüşülmeyi bekleyen kentsel dönüşüm yasasının seçim sürecinde çıkarılacağını tahmin etmediğini belirten Özhaseki, 40 maddelik düzenlemenin çıkarılmasının zaman alacağını ifade etti.

"İMAR AYKIRILIKLARI VAR"

"13 milyon bağımsız birim devletle ihtilaflı" diyen Özhaseki, bu düzenlemede bu sorunun çözülmesine ilişkin maddeler bulunduğuna değinerek, "Türkiye'de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer imara aykırılıktan bahsettiğimizde şu andaki kanuni mevzuat uygulansın diyorsanız, bu konuda iki tane kanuni mevzuat var. Bir tanesi para cezası yazacaksınız, biri de yıkacaksınız." dedi.

İzmir'in yüzde 62'sinin, Sarıyer'in yüzde 80'inin, Üsküdar'ın ise yüzde 75 - 80'inin kaçak olduğuna işaret eden Özhaseki, buradaki hiçbir belediye başkanının bu konutlara ceza yazamadığını ve yıkamadığını belirtti.

Yıkmanın da doğru bir uygulama olup olmadığının tartışılır bir konu olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Burada ne gibi zararlarımız var. Belediye burada oturan 10 daireden vergi alamıyor. Emlak vergisini arsadan alıyor. Belediye oradan kayba uğruyor. Maliye aynı şekilde. İçinde oturan vatandaş kat mülkiyetine geçememiş, elinde bir tapusu yok. İpotek verecek olsa bankaya veremiyor. Arsa üzerinden tapusu var. Ekonomik bir değer olarak da gözükmüyor. Böyle bir belayla karşı karşıyayız. İşte bütün bunların çözümü en azından vatandaşın gelip rızasıyla halihazırdaki imara, iskana aykırılığını bildirmesi. Bildirdikten sonra cüzi bir ücreti ödemesi ve kayıt altına alınması. Bu kayıt altına alınmakla birlikte artık devletle vatandaşın kavgasının bitmesi."





"KAVGALARI BİTİRECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, mevcut kanunda imar ve iskanı olmayan yapılar için "su, gaz, kanal bağlantısı yapılamaz" hükmüne yer verildiğine işaret ederek, "Şu anda bir tane su, kanal bağlanmayan ev var mı? Göstersinler bana. O da yok. O zaman bunları kayıt altına alıp, en azından çürük olmayanlara yeni imara geçinceye kadar izin vermek lazım. O verilen belge kavgayı bitirecek, bir barış getirecek ama yeni imara geçeceği zaman belediyeden gidip imarını alacak. Halihazır mevzuat neyse onu yapacak." diye konuştu.

İstanbul Avcılar'dan örnek veren Özhaseki, "5 kat gözüküyor ama herkes üste ikişer, üçer kat daha koymuş. CHP'li belediye başkanı gelmiş diyor ki 'Şurayı bir legalleştirelim, olduğu haliyle neyse yazalım, bir kere kabul edelim, en azından vatandaş işine gücüne baksın.' diyor. Makul de bir teklif. Bunu yazacağız böyle. Kavgaları bitireceğiz." ifadelerini kullandı.