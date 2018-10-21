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Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Gümüşhaneliler ve Trabzonlular’ın ortak kullanımında olan Taşköprü Yaylası’nda kaçak bina yapanlar duygu sömürüsü yaparak kendini kurtarmaya çalışıyor.

İHA | 21.10.2018 - 09:41..
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Bölgedeki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylası ile Çakırgöl arasında yol kenarında ve dere yatağında çok sayıda yapılaşma dikkat çekerken, bazı vatandaşların insanların milli ve manevi duygularını kullandığı gözlendi.

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından toplumda oluşan farkındalık ve ülke genelinde birçok alana ve meydana adı verilen “15 Temmuz” bu kez yaylalarda yapılan kaçak yapıların olduğu alana verildi.

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

15 TEMMUZ İSMİNİN ARKASINA SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR

Evlerin olduğu bölgeye "15 Temmuz Evleri" ve "15 Temmuz Mahallesi" tabelalarını gören vatandaşlar toplumdaki duyarlılığın kullanılarak yıkımın önüne geçilmesi için gerçekleştirilmiş acizane bir girişim olarak nitelendirdiği yapılaşma ve 15 Temmuz isminin arkasına gizlenerek mera alanları üzerine yapılan binaların estetikten yoksun ve garip mimaride olması yadırganırken, 15 Temmuz’un isminin kaçak göçek işlerde kullanılması “Uyanıklığın ve duygu sömürüsünün böylesi” yorumlarına neden oldu.

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

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