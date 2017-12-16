Kaçakçılık kuryesinin iç çamaşırından tabanca çıktı

Biri kadın 2 kişinin yasa dışı yollardan ülkeye getirilen tabancaları kent merkezinde piyasaya süreceği istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİSİ DE YAKALANDI

Zanlıların, Güneydoğu'dan otobüsle kente geldiklerini tespit eden ekipler, plakası belirlenen otobüsteki Banu A. (21) ve Ömer T.'yi (38) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN TABANCA ÇIKTI

Yapılan aramada üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Banu A'nın kol çantasında 6 ve iç çamaşırında bir tabanca ele geçirildi.

KURYELİK YAPIYORDU

Ömer T'nin silahları temin ettiği, Banu A'nın da para karşılığı kuryelik yaptığı öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.