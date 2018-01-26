Kaçakçılık polisi suçlulara geçit vermedi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 882 operasyonda gözaltına alınan bin 687 şüpheliden 667'si tutuklandı.

"Kaçakçılık Şube" ekiplerince, 2016'da 77'si FETÖ, 11'i göçmen kaçakçılığı ve 279'u diğer kaçakçılık olaylarına yönelik 367 operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin, 2016'da yaptığı operasyonlarda, FETÖ'den bin 69, çeşitli suçlardan 279 ve göçmen kaçakçılığından 78 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında çoğu yabancı 111 kaçak da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 537 zanlıdan, 732'si FETÖ'den ve 132'si de göçmen kaçakçılığı ile diğer suçlardan olmak üzere 864'ü tutuklandı.

2016'DA DİKKATİ ÇEKEN OPERASYONLAR

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, 11 Ağustos 2016'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Tekirdağ ve Çorlu sorumlusu olduğu iddia edilen Tahir Kılıç, Bakırköy'de yakalanırken, Kılıç'ın adresinde yapılan aramada, 2012 yılında Pensilvanya'daki Sandy kasırgasından zarar görülmemesi için FETÖ elebaşı Gülen tarafından yazılan dua bulundu.

Kaçakçılık polisinin, 3 Mayıs 2016'da, İstanbul merkezli 32 ilde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 107 kişinin SGK'yı 250 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Aramalarda, 40 milyon lira değerinde 110 bin kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Ocak 2016'da Fatih'te düzenlediği operasyonda, ABD'nin New York kentindeki bir koleksiyoner kadının evinden çalınarak İstanbul'a getirilen ve uluslararası kaçakçılar tarafından satılmak istenen Picasso'nun 1940'ta yaptığı "Saçını Tarayan Çıplak Kadın" isimli tablosu ele geçirildi.

Fatih'te 28 Nisan 2016'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen, balina derisine yazılmış 600 yıllık Tevrat koruma altına alındı.

OPERASYONLAR, 2017'DE DE HIZ KESMEDİ

Geçen yıl gerçekleştirilen, 195'i FETÖ'ye, 28'i göçmen kaçakçılarına ve 659'u diğer kaçakçılık olaylarına yönelik olmak üzere 882 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, FETÖ'den 805, çeşitli suçlardan 320, göçmen kaçakçılığından 146 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan baskınlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çoğu yabancı 416 kişi de yakalandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen bin 687 şüpheliden, 513'ü FETÖ'den ve 154'ü de göçmen kaçakçılığı ile diğer kaçakçılık suçlarından olmak üzere 667'si tutuklandı.

FETÖ OPERASYONLARI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 21 Ocak 2017'de 49 ilde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 235 ByLock kullanıcısından 177'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 20 ilde 11 Mart 2017'de düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına oldukları ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 10 ilde 18 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 kişiden 29'u yakalandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ORGANLARINI SATIŞA ÇIKARDILAR

İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik 24 Haziran 2017'de düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden organlarını satışa çıkardığı ve bu kişilerle irtibat kurarak organları satın aldığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

BİN 735 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bahçelievler'de 13 Aralık 2017'de yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen ve kimya firmalarına satılmak istenen bin 725 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

"AŞİL KILICI" EMİN ELLERDE

İstanbul merkezli 5 ilde 21 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, "Aşil kılıcı" olarak bilinen yaklaşık 3 bin yıllık Miken kılıcı, Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı "İskender Büstü", mitolojik dönem Yunan tanrısı Hermes heykeli ve Helenistik döneme ait "Tanrı Heilos" betimli altın yapraklı kraliçe tacının da aralarında bulunduğu 26 bin 456 parça tarihi eser ele geçirildi, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.