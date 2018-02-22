Kars'ta 92 Afgan kaçak yakalandı

Kars-Digor kara yolunda bir grup yabancı uyruklunun yol kenarında yürüdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Afganistan uyruklu 92 kaçağı yakaladı.
İSTANBUL DİYE BURAYA BIRAKTILAR
Kaçak göçmenlerden Hakkı Baratti, Afganistan'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Kaçakçılar bizi saat 24.00'te kamyonetle Van'dan alıp saat 06.00'da İstanbul diye buraya bırakıp gittiler." dedi.
Yabancı uyrukluların, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Kaçak göçmenleri kente getiren kamyonet şoförü ile diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.