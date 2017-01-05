taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.144
USD
3,5652
EURO
3,7517
ALTIN
134,54
PETR
56,2700

Kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

Hatay'da, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı sırada üst geçitte bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi öldü.

AA | 05.01.2017 - 07:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 ATZ 24 plakalı minibüs, merkez Antakya ilçesi Altınözü Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından şüphelenilmesi nedeniyle durdurulmak istendi.

Sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymadığı minibüs, Narlıca Mahallesi'nde ara sokaklara girdikten sonra çevre yolunun Reyhanlı ilçesi istikametinde kaçarken Narlıca Üst Geçidi'nde bariyerlere çarptı.

Kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUK

Kazada, minibüste bulunan ve yasa dışı yollarla Suriye sınırından geçtiği belirlenen gruptan bir kadın hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk 25 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazada ölen ve yaralananların uyrukları ve kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor. Olay sonrası üst geçitten atlayarak kaçan sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe bir saat kapalı kalan üst geçit, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaçakları taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

Obama'dan ABD ordusuna veda konuşması

63
Karavaev İstanbul'a geldi

Karavaev İstanbul'a geldi

9
Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

7
408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

408 bin emeklinin beklediği düzenleme kabul edildi

8
New York'ta tren kazası: 103 yaralı

New York'ta tren kazası: 103 yaralı

17
İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

20
Midibüste çantamda bomba var diyen yolcu gözaltına alındı

Midibüste çantamda bomba var diyen yolcu gözaltına alındı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM