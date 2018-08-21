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Kaçan dana zor anlar yaşattı

Başakşehir kurban pazarında kaçan dana, 20 dakika kovalandı.

İHA | 21.08.2018 - 10:36..
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Başakşehir havyan pazarında ipini koparan bir dana, yeşillik alana kaçtı. Vatandaşlar ve hayvan pazarındaki esnaf, danayı yakalamak için adeta seferber oldu.

20 DAKİKALIK KOVALAMACA

Uzun süre dananın peşinde koşan vatandaşlar bir türlü yakalamayı başaramadı. Bu sırada kendine yanaşan vatandaşların üzerine doğru koşan dana, iki kişiyi yere düşürdü.

Yaklaşık 20 dakika boyunca vatandaşları peşinden sürükleyen dana, Başakşehir Belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğne yardımı ile yakalandı. Başakşehir hayvan pazarındaki dana alarmı, drone ile havadan görüntülendi.

Başakşehir'de kaçan dana drone ile görüntülendi

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