Kaçan giriş yapmaya çalışan 10 bin kişi yakalandı

15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklayan Genelkurmay Başkanlığı, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişinin yakalandığı da duyurdu.





ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği, 22 adet piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet bangolore torpedo, bir adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 655 kilo amonyum nitrat, yaklaşık 10 kilo C-4 patlayıcı madde, 15 kilo tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, bin 186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildiği bildirildi.