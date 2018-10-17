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Kaçan şoför, polisi 50 metre sürükledi

Sakarya’da şüphelendikleri aracı durduran Yunus ekipleri otomobilde arama yaptıkları sırada kaçmaya başlayan şoför, bir polis memurunu yaklaşık 50 metre sürükleyerek kaçtı.

İHA | 17.10.2018 - 21:34..
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Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde meydana gelen olayda, polis ekipleri Bağlar Caddesi’nde şüphelendikleri aracı durdurdu. Yunus ekipleri, otomobil sürücüsü ve otomobil içinde arama yapmak istedikleri sırada sürücüsü kaçmaya başladı.

Sürücünün kimliğini almak için elini otomobilin içine sokan polis memuru G.D., sürücünün camı kapatması sebebiyle kolunu çıkaramayınca yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yere düşerek karşı şeritten gelen otomobilin altına girerek yaralandı.

Kaçan şoför, polisi 50 metre sürükledi VİDEO

POLİSİN BOYNU KIRILDI

Polis memurunun yaralandığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

Polis memurunun kafatasında çatlak oluştuğu ve boynunda iki kırık meydana geldiği belirtilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan sürücü aracını bir site otoparkına terk ederek kayıplara karıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaçan şoför, polisi 50 metre sürükledi

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