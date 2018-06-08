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Kaçırılan çocuğunu kurtarmak isterken sürüklendi

İstanbul'da bir kadının çocuğu gözünün önünden çalındı. Çocuğunu kurtarmak isteyen kadın yaralandıysa da çocuğunu alamadı.

DHA | 08.06.2018 - 16:05..
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İstanbul Sancaktepe'de evinden arkadaşına gitmek üzere çıkan Serpil Uzer'in yanında yürümekte olan 5 yaşındaki oğlu Doğukan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan öz babası tarafından kaçırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN OĞLUNU KAÇIRDI

Yanındaki oğlunun, çocuğunun babası ve eski eşi Remzi K. tarafından omuzlanıp kaçırıldığını gören kadın arkasından koşmaya başladı. Remzi K. bir arabaya atlayarak uzaklaşmaya çalışırken araca yetişen Uzer, çocuğunu alabilmek için arabayı durdurmaya çalıştı.

Kaçırılan çocuğunu kurtarmak isterken sürüklendi

"OĞLUMUN ÇIĞLIKLARI HALA KULAĞIMDA"

Otomobilin peşinden koşan ve tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralanan Uzer, "Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Oğlumu eski eşim kaçırdı" diyerek polise başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olay neticesinde Uzer, eski eşinin oğlunu kaçırdığını belirterek polise başvurdu.

Kaçırılan çocuğunu kurtarmak isterken sürüklendi VİDEO

"OĞLUM ONU TANIMIYOR"

14 yaşındayken evlendiği eşiyle 5 yıl önce ayrıldıklarını aktaran Uzer, "Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler."

Kaçırılan çocuğunu kurtarmak isterken sürüklendi


"12 SAAT OLDU HİÇ BİR HABER YOK"

Oğlunun açık kalp ameliyatı olduğunu belirten Uzer, "Gündüz 12'de kaçırıldı Doğukan ve şu ana kadar hiçbir haber yok. Sürekli kontrolleri var. İlaçlarını sürekli kullanıyor. Bugün 12.00'de ilaçlarını verdim. Ama gece 12.00'de vermem gereken ilaçlarını veremedim."

"SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ"

Uzer, "Bu 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor." dedi.

Kaçırılan çocuğunu kurtarmak isterken sürüklendi

"O DAHA ANNE KUZUSU"

Uzer, oğlunun daha küçük olduğunu söyleyerek, "Bu gece Cuma gecesi ve cuma günü, ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük anne kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim." diye konuştu.

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