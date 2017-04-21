taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.520
USD
3,6444
EURO
3,9014
ALTIN
150,12
PETR
52,9400

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

Türkiye'ye ticaret yapmak amacıyla gelen ve 85 gün önce fidyecilerce kaçırılan İranlı iş adamı, kurtarıldı.

21.04.2017 - 13:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İran'ın Urmiye kentinde tekstil işletmeciliği yapan Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı kişiler tarafından kaçırıldı. Kendisini kaçıran kişilerin çektiği video ile ailesinden fidye istenen Nejad, polisin sıkı çalışması ile 85 gün sonra kurtarıldı.

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

Nusaybin İlçesi Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesi üzerindeki bir evde tutulduğu tespit edilen İran uyruklu iş adamı Nejad, sabah saatlerinde Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Nusaybin Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilen Nejad, müşahede altına alındı.

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

POLİSE TEŞEKKÜR

Hastanede gazetecilere konuşan İranlı iş adamı Nejad, 85 gün sonra kendisini kurtaran Nusaybin polisine teşekkür etti. Fidye için kaçırıldığını belirten Nejad. "85 gün önce fidye için beni kaçırdılar. Beni zincirle bağladılar, işkence ettiler. Videomu çekip aileme 'eğer parayı vermezseniz, polise giderseniz oğlunuzu öldürürüz' dediler. Allah Türk Devleti ve Türk Polisi'nden razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar." şeklinde konuştu.

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

İranlı iş adamının kaçırılması ve rehin tutulmasıyla ilgili Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

Kaçırılan İranlı iş adamı 85 gün sonra kurtarıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

207
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

294
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

117
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

85
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

19
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM