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Kaçırılan kadın peçeteye yazdığı not sayesinde kurtuldu

Ankara’dan zorla arabaya bindirilerek kaçırılan kadın, peçeteye yazıp görevliye verdiği not sayesinde, polis tarafından Aydın’ın Çine ilçesinde yol kontrol noktasında kurtarıldı.

İHA | 03.10.2018 - 16:06..
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Keçiören ilçesinde kadın kuaförü olarak çalışan D.Ç., marketten alışveriş yaptığı sırada, E.Y tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. E.Y. ve kaçırılan D.Ç. önce İzmir’e ardından da Muğla’ya doğru yola çıktı.

E.Y. yolculuk esnasında Aydın’da alışveriş yapmak için bir benzinlikte durup araçtan indi. Zorla araca bindirilerek kaçırılan D.Ç, bu anı fırsat bilerek, arabada bulunan peçeteye zorla kaçırıldığı belirterek, benzin istasyonundaki görevliye verdi.

Kaçırılan kadın peçeteye yazdığı not sayesinde kurtuldu

GÖZALTINA ALINDI

Benzin istasyonundaki görevlinin durumu polise bildirmesi ile ekipler aracı durdurmak için çalışma başlattı.

Muğla istikametine doğru hareket ettiği belirlenen 48 plakalı araç Çine ilçe girişi polis yol kontrolünde durduruldu. D.Ç.’nin zorla kaçırıldığını ifade etmesi üzerine, şüpheli E.Y gözaltına alındı.

Kaçırılan kadın peçeteye yazdığı not sayesinde kurtuldu

"EVLENMEMİZE İZİN VERDİLER"

Şüpheli E.Y. ifadesinde, D.Ç.’nin kız arkadaşı olduğunu, bu durumu ailesinin de bildiğini, olay günü araç ile birlikte gezdiklerini, ailelerin evlenmelerine izin vermediği için kendisine kaçarak evlenelim dediğini belirtti.

E.Y. ayrıca D.Ç.’nin araçtan inmek istemesi üzerine kolundan tutarak araca bindirdiğini Muğla’ya giderken yol kontrolünde polislerin kendilerini durdurduğunu söyledi.

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