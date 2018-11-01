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Kaçış sendromu hastalığı nedir

Kaçış sendromu hastalığında kişiler sıklıkla bulantı, karın ağrısı, kusma, halsizlik, kas ağrıları gibi belirtilerle hastaneye başvururlar.

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Kaçış sendromu hastalığı; kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular verir. Damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanabilir.

Kaçış sendromu hastalığı nedir

HASTALAR ATAK YAŞAYABİLİR

Hasta bu rahatsızlık sırasında ataklar yaşayabilir. Ataklarda; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albumin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması- akıcılığının azalması gibi durumlar görülür.

ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide görülüyor. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de ise ilk defa Mehmet Ali Erbil'de görüldü.

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