Kaçış sendromu hastalığı nedir

Kaçış sendromu hastalığı; kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular verir. Damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanabilir.

HASTALAR ATAK YAŞAYABİLİR

Hasta bu rahatsızlık sırasında ataklar yaşayabilir. Ataklarda; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albumin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması- akıcılığının azalması gibi durumlar görülür.

ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide görülüyor. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de ise ilk defa Mehmet Ali Erbil'de görüldü.