Kaçış videosunu sosyal medyadan paylaşınca yakalandı

Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Ulusal Sokak'ta, 19 yaşındaki M.F.K., 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polis memurunun üzerine sürdükten sonra kaçtı. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

"GÜZEL KAÇMIŞIM"

'Gözümde canlanır koskoca mazi, güzel kaçmışım' notuyla paylaşılan görüntülerden sürücünün, M.F.K. olduğu belirlendi. Ekipler, M.F.K.'yi yürüttükleri çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı.

"PİŞMANIM"

Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan işlem başlatılan M.F.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Otomobil, annemin üzerine kayıtlı. Bu olay, yaklaşık 2 ay önce oldu. Daha önce ehliyetsiz araç sürdüğüm için ceza yemiştim. O gün de ehliyetim üzerimde yoktu. Yine ceza yiyeceğim için polisten kaçtım. Pişmanım." dediği öğrenildi.

M.F.K. ve otomobilde bulunan arkadaşı H.B.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.