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Kaçkar Dağları'na Türkiye'nin en büyük kayak merkezi yapılacak

Türkiye'nin en büyük kayak tesisi, 3 bin 937 metre yüksekliği ile dördüncü sırada yer alan Kaçkar Dağları'na yapılacak.

İHA | 12.01.2018 - 15:29..
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Rize İl Genel Meclisinde kabul edilen dev tesis için 8 bölgede kayak pisti yapılacağı belirtilirken, tesis 45 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak.

6 ÜLKE SIRADA

3 etapta gerçekleştirilecek olan proje ihaleye çıkmaya hazır hale gelirken, dev tesisin 9 yılda bitmesi bekleniyor.

100 milyon euroya mal olması beklenen proje için 6 ülkenin sıraya girdiği ve ihale tarihini bekledikleri öğrenildi.

Kaçkar Dağları'na Türkiye'nin en büyük kayak merkezi yapılacak

"AYDER CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Yapılacak tesis ile ilgili bilgi veren Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu tesis insanların göreceği güzelliklerden bir tanesi olacak. Hem görünüş açısından hem de bölge açısından. Ben bu tür tesisleri çok gördüm hatta yapım aşamasında bir çok tesiste incelemelerim oldu o yüzden bu kayak tesisine yabancı değiliz. Bundan sonraki süreçlerde özellikle bu tesise ivme kazandıracak.En büyük yatırım ise Rize-Artvin Havalimanı olacak, gelecek olan misafirler 45 kilometre yukarıda kayak yapmanın zevkine varacak. Rize ve bölge için çok önemli bir kazanç, bu anlamda meclisimizden ihale yetkisi alındı şimdi ihaleye çıkarmak için gün sayıyoruz. Bu süreçte yap işlet devret modeliyle yetkimiz alındı, gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra 1 veya 2 ay içerisinde ihale olacaktır. Ayrıca 9 yıl sürecek olan bu dev tesis Ayder için de bu bir yapıcı ve kalıcı bir yer olacaktır, çünkü Ayder sadece yazları yoğunluğu olan bir bölgeydi ama bundan sonraki dönemlerde tesisinde bittikten sonraki halinde kışları da verimli bir hale gelecektir" dedi.

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