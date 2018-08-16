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Kaçmak için ağaca tırmanan terörist

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan terör operasyonunda, biri ölü olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 16.08.2018 - 09:47..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünce 15 Ağustos sürecinde vatandaşa yönelik yapılması planlanan kanlı eylemleri engellemek, huzur ve güvenliği muhafaza etmek amacıyla düzenlediği Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu’nu sürdürüyor.

TERÖRİST AĞACA ÇIKTI

Operasyon kapsamında teröristlerden birinin çıktığı ağaçtan sağ, diğerinin ise ölü olarak ele geçirildiği Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi’nde, toprağa gömülü ve patlatılmaya hazır 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi.

Kaçmak için ağaca tırmanan terörist

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaçmak için ağaca tırmanan terörist

Kaçmak için ağaca tırmanan terörist

Kaçmak için ağaca tırmanan terörist

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