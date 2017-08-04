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Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı polis aracına çarptı

Bursa'da 6 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, olayın ardından yakalandı.

04.08.2017 - 13:43
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Hakkında 6 hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan Kemal T. (18), Gaziakdemir Mahallesi'nde at arabasıyla hurda toplarken devriye gezen polis aracını görerek kaçmaya başladı.

POLİS ARACINA ÇARPTI

Durumdan şüphelenen polis ekibi, Kemal T'yi kovalamaya başladı.

At arabasıyla polis aracına çarpan, yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, ekip tarafından yakalandı. Olayda şüphelinin atı yaralandı, ekip aracında hasar oluştu.

Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı polis aracına çarptı

"ÖNEMLİ BİRİ MİYİM"

Sağlık kontrolünün ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kemal T, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere, "Beni niye çekiyorsunuz? Önemli biri miyim?'' diyerek tepki gösterdi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı polis aracına çarptı

Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı polis aracına çarptı

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