Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp

Belçika Le Vif dergisindeki haberde, Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 farklı hesabında yer alan 16 milyar euroluk varlığın 2011 yılında dondurulduğu anımsatıldı.

EL KOYMAYI DENEMİŞLERDİ

Belçika'daki yasal merciler 2017 yılında dondurulmuş fonlara el koymayı denedikleri belirtilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar euro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

KAYIP 10 MİLYAR EURO İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Belçika savcılığı, Euroclear Bankası'ndan hesapları talep etti ve kayıp 10 milyar euroyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

BM'NİN YAPTIRIM KARARININ ARDINDAN EL KONULMUŞTU

Libya, 2011 yılı öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Dönemin Kaddafi rejimine yönelik BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.