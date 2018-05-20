KADEM'den Ben Varsam Demokrasi Var kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı olduğu KADEM, kampanyaya katılımı artırmak için, 'Çek, Paylaş, Matarayı Kap!' sloganıyla bir sosyal medya etkinliği başlattı
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ın eşi Selçuk Bayraktar da kampanyaya destek oldu.
"MATARAMIZI İSTERİZ"
Selçuk Bayraktar, eşiyle birlikte özçekim yaparak Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına "@kademorgtr 'nin #BizVarsakDemokrasiVar kampanyasını biz de destekliyoruz! Mataramızı isteriz :)" notunu düştü.