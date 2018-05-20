Gomis: Benim için çok güzel bir şampiyonluk oldu

1 Fatih Terim'in memleketi Adana'da şampiyonluk coşkusu Teknik direktör Fatih Terim'in memleketi Adana'da sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

2 ABD'de kimyasal üretim fabrikasında patlama Kimyasal üretim yapan bir fabrikada meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

3 Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence Nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin, zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağı açıklanırken, ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore liderine 'koruma' güvencesi verdi.

4 KADEM'den Ben Varsam Demokrasi Var kampanyası Kadın ve Demokrasi Derneği'nin, kadınların seçimlerde daha aktif rol almaları için başlattığı kampanyaya Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın eşi Selçuk Bayraktar'dan da destek geldi.

5 Fatih Terim Florya'da taraftarları coşturdu Galatasaray taraftarı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımı yalnız bırakmadı. Balkona çıkan Fatih Terim, taraftarları da coşturdu.

6 HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü Kadıköy'de HDP standı önüne gelerek protesto amacıyla İstiklal Marşı okuyan bir grup gencin üzerine partililer yürümek istedi. Araya vatandaşlar girdi.