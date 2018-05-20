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KADEM'den Ben Varsam Demokrasi Var kampanyası

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin, kadınların seçimlerde daha aktif rol almaları için başlattığı kampanyaya Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın eşi Selçuk Bayraktar'dan da destek geldi.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 03:24..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcısı olduğu KADEM, kampanyaya katılımı artırmak için, 'Çek, Paylaş, Matarayı Kap!' sloganıyla bir sosyal medya etkinliği başlattı

KADEM'den Ben Varsam Demokrasi Var kampanyası

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar'ın eşi Selçuk Bayraktar da kampanyaya destek oldu.

"MATARAMIZI İSTERİZ"

Selçuk Bayraktar, eşiyle birlikte özçekim yaparak Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına "@kademorgtr 'nin #BizVarsakDemokrasiVar kampanyasını biz de destekliyoruz! Mataramızı isteriz :)" notunu düştü.

KADEM'den Ben Varsam Demokrasi Var kampanyası

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