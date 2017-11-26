Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında #CinsVarCinsVar kampanyası düzenlendi. Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya da doğal yaşamdan ilham alınarak hazırlanan ve doğadaki erkek cinsin dişisine gösterdiği özen ve itinayı vurgulayan videolarla şiddete dikkat çekilmesi hedeflendi.

HER YIL 25 KASIM'DA

KADEM her yıl 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet; dil, din, ırk, sınıf, etnisite, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. KADEM bir insan hakkı ihlali olan ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl #CinsVarCinsVar hashtagi ile hazırlanan sosyal farkındalık filmlerinde doğadan ilham alındı. Bu videolarda doğal yaşamlarında görüntülenen boz ayı, kurt ve penguenin özellikleri ve dişilerine karşı yaklaşımları üzerinden şiddetin cinsle alakalı olmadığı vurgulanıyor.

KADEM'in Cins var cins var kampanyası VİDEO

SOSYAL MEDYADA #CİNSVARCİNSVAR HASHTAG KAMPANYASI

25 Kasım 2017, Cumartesi günü saat 16.30’da KADEM’in kurumsal twiter adresi olan @kademorgtr’den atılan ilk tweetle başlayan sosyal medya kampanyasında hazırlanan filmler paylaşılarak yoğun bir etkileşim sağlandı. Trend topice ilk üçüncü sıradan giren hashtag kısa sürede birinciliğe yükseldi. Türkiye’nin her kesiminden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılım sağlanan kampanya da üç buçuk saat Türkiye gündeminde kaldı.

#CİNSVARCİNSVAR KAMPANYA FİLMLERİNDEN KESİTLER

Boz ayı; Ortalama 2 ile 4 metre boyunda, 150-200 kg ağırlığında olabilen boz ayılar saatte 48 km hızla koşabilirler. Boz ayının bir pençe darbesi bir sığırı dahi tek seferde öldürebilecek düzeydedir.Çok güçlü ve vahşi olmalarına rağmen boz ayı dişisine şiddet uygulamaz.

Kurt; 200 milyon koku alma hücresine sahiptir. Ürkütücü sesi 16 km mesafeden duyulabilir. 10 km mesafe yüzebilirler. 750 kg çene basıncına sahiptirler. Anadolu’da geleneksel adı canavar olan kurtlar, dişilerine asla saldırmazlar.

Penguen; -40 ile -50 derece soğukta yaşayabilen penguenler, balıkla beslenirler. 30-35 km hızla yüzebilirler. Yalnızlığı hiç sevmezler bu yüzden kalabalık bir ailede yaşamlarını sürdürürler. Oldukça fedakâr olan erkek penguenler yavrularına eşleriyle birlikte bakar. Kıskanç olmalarına rağmen eşlerine asla şiddet uygulamazlar.