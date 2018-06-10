Kadıköy 1. Sahaf Günleri başladı

Sanatçılar Sokağı olarak bilinen Ali Suavi Sokak'ta başlayan etkinlikte, nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar satışa sunuldu.

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı ve Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar, yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan 42 sahafın etkinliğe katıldığını söyledi. Etkinliğin, bayramın son günü de dahil toplam 9 gün açık kalacağını kaydeden Nar, her gün 10.00-22.00 arasında ziyaret edilebileceğini aktardı.

"SAHAFLARIN İYİ BİR OKUR OLMALARI GEREKİYOR"

Ümit Nar, "Ben de iyi bir okurum. Zaten hep de bunu savunuyorum. İyi bir sahafın öncelikle çok iyi bir okur olması gerekiyor. Çünkü buraya gelen insanların bir kitabevine giden insanlardan edebiyat okuru anlamında bir farkı var. Bizim okur kitlemizin içinde ağırlıklı olarak üniversitede ödev hazırlayandan yüksek lisans ve doktora yapanlara kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Dolayısıyla bu insanlara hakkıyla hitap edebilmek için bu işi hakkıyla yapmalı ve iyi okumalısınız. İyi bir okur olmak ilk şart" dedi.

DEĞERLİ ESERLER YER ALIYOR

Ümit, Nar, sahaflarda son derece değerli kitapların da bulunabileceğinin altını çizerek, "Bu aralar benim elimde yaklaşık 200 yıllık Platon'un Diyaloglar'ının bir kısmı var. Almanya'da, Yunanca basılmış. Dip notları da Latince. Güzel bir kitap. Elimdeki en kıymetli ve en eski kitaplardan biri" diye konuştu.

17 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ile sergilere de ev sahipliği yapan etkinlikte ayrıca Osmanlı'dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve Exlibrisler, Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları, Ali Suavi ve Jön Türkler adlı 3 sergi ziyaret edilebilecek.

Etkinlik, 17 Haziran'a kadar açık olacak.



